Общество 27.07.2020 16:47
0
27.07.2020 16:47
Дело о нарушении рекламного законодательства по факту распространения недостоверной информации об уходе с рынка магазинов «Sunlight» рассмотрено сегодня Волгоградским УФАС России. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, в отношении рекламодателя будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
Дело было возбуждено по заявлению гражданки, которая в марте 2020 года сообщила о том, что на ее номер телефона от абонента с буквенным обозначением «Sunlight» пришло рекламное смс-сообщение с текстом: «Уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (1 шт в руки) Остальное до -80». При этом информации об уходе с рынка вызвала у потребителя недоверие в связи с продолжением работы онлайн магазинов данной сети.
В ходе рассмотрения дела компании «Sunlight» не удалось доказать достоверность распространяемой информации.
Это уже не первое разбирательство в антимонопольном органе, касающееся маркетинговых уловок данной сети ювелирных салонов. Заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ирина Никуйко уверена, что на этот раз «Sunlight» не удастся избежать административной ответственности. «Кроме того, следует ожидать, что в дальнейшем потребители не будут уже с прежним доверием относиться к будущим акциям данной компании», - отметила Ирина Никуйко.
Реклама
58-летний волгоградец умер от коронавируса в детской больнице27.07.2020 14:52
Общество 27.07.2020 14:52
В Волгоградской области подорожала еще одна пригородная маршрутка27.07.2020 13:55
Общество 27.07.2020 13:55
Специалисты филиала ООО «Капитал МС» продолжают уделять особое внимание пожилым гражданам27.07.2020 12:17
Общество 27.07.2020 12:17
Смерть за смертью: в Волгоградской области от коронавируса скончались 59 человек27.07.2020 11:43
Общество 27.07.2020 11:43
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предупреждает: не поддавайтесь на уловки мошенников27.07.2020 11:18
Общество 27.07.2020 11:18
Первые варианты названия сквера у нового храма предложили волгоградцы27.07.2020 10:59
Общество 27.07.2020 10:59
Сады Придонья меняют окна в сельской школе27.07.2020 10:29
Общество 27.07.2020 10:29
Волгоградцы заставили чиновников убрать «блатной» гараж26.07.2020 21:43
Общество 26.07.2020 21:43
В Волгограде День ВМФ бывшие срочники отметили шествием с песнями26.07.2020 20:15
Общество 26.07.2020 20:15
Под Волгоградом за культурным отдыхом вблизи элитного поселка следят беспилотники МЧС26.07.2020 17:27
Общество 26.07.2020 17:27
Тайный отчет главы Краснослободска прошел без граждан, но с "общественностью"26.07.2020 15:23
Общество 26.07.2020 15:23
Чиновники в Волгоградской области продолжили войну с 93-летней ветераном из-за гнилого дома26.07.2020 14:44
Общество 26.07.2020 14:44
В Волгоградской области 52 выпускника справились с ЕГЭ на все 10026.07.2020 14:40
Общество 26.07.2020 14:40
Удачный весенний лов испортил жизнь четверых жителей Волгоградской области26.07.2020 14:03
Общество 26.07.2020 14:03
В Волгоградской области от коронавируса погибли 58 человек26.07.2020 11:41
Общество 26.07.2020 11:41
Реклама