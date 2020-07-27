Общество

Уходя - уходи: рекламную уловку торговой сети не оценили в Волгоградском УФАС

Общество 27.07.2020 16:47
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27.07.2020 16:47


Дело о нарушении рекламного законодательства по факту распространения недостоверной информации об уходе с рынка магазинов «Sunlight» рассмотрено сегодня Волгоградским УФАС России. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, в отношении рекламодателя будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 500 тысяч рублей. 
Дело было возбуждено по заявлению гражданки, которая в марте 2020 года сообщила о том, что на ее номер телефона от абонента с буквенным обозначением «Sunlight» пришло рекламное смс-сообщение с текстом: «Уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (1 шт в руки) Остальное  до -80». При этом информации об уходе с рынка вызвала у потребителя недоверие в связи с продолжением работы онлайн магазинов данной сети.
В ходе рассмотрения дела компании «Sunlight» не удалось доказать достоверность распространяемой информации. 
Это уже не первое разбирательство в антимонопольном органе, касающееся маркетинговых уловок данной сети ювелирных салонов. Заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ирина Никуйко уверена, что на этот раз «Sunlight» не удастся избежать административной ответственности. «Кроме того, следует ожидать, что в дальнейшем потребители не будут уже с прежним доверием относиться к будущим акциям данной компании», -  отметила Ирина Никуйко.

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