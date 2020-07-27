



В связи с продлением ограничений на территории Волгоградской области и сохранением режима самоизоляции для пожилых граждан специалисты филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области выдают полисы ОМС застрахованным 65+ на дому.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, страховые представители офиса в р.п. Елань, сотрудники офисов в Дзержинском и в Ворошиловском районах Волгограда посетили застрахованных 65+, вручили им полисы ОМС на дому, провели информирование о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, передали им информационные материалы о работе страховых представителей компании.

Как отмечают в страховой компании, одним из важнейших направлений работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции является волонтерская деятельность. Помимо информирования застрахованных о необходимых действиях при появлении первых признаков простудных заболеваний (СМС, обзвоны, письма), все специалисты страховой компании взяли на себя простые человеческие обязанности в помощи пожилым людям, тем, кто оказался в поле зрения, у которых в этот период самоизоляции нет контакта с близкими людьми.

Жители Волгоградской области из категории «65+» взяты страховыми представителями на контроль, в том числе труженики тыла и участники Великой Отечественной войны. Им оказывается помощь для обеспечения необходимыми первоочередными продуктами (хлеб, молоко), получения лекарственных препаратов в аптеках, почтовых отправлений, а также по ведению хозяйства.

Сотрудники офиса в Камышине провели рейд по доставке продуктов и предметов первой необходимости застрахованным, которым рекомендовано находиться дома. Страховые представители Центрального офиса также посетили застрахованных и доставили им продукты и лекарственные препараты.

Все специалисты обязательно информируют застрахованных о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, а также о необходимости соблюдения самоизоляции. Данные мероприятия будут продолжены.



