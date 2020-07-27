Общество

Специалисты филиала ООО «Капитал МС» продолжают уделять особое внимание пожилым гражданам

Общество 27.07.2020 12:17 Новости компаний
0
27.07.2020 12:17 Новости компаний


В связи с продлением ограничений на территории Волгоградской области и сохранением режима самоизоляции для пожилых граждан специалисты филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области выдают полисы ОМС застрахованным 65+ на дому.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, страховые представители офиса в р.п. Елань, сотрудники офисов в Дзержинском и в Ворошиловском районах Волгограда посетили застрахованных 65+, вручили им полисы ОМС на дому, провели информирование о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, передали им информационные материалы о работе страховых представителей компании.
 
Как отмечают в страховой компании, одним из важнейших направлений работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции является волонтерская деятельность. Помимо информирования застрахованных о необходимых действиях при появлении первых признаков простудных заболеваний (СМС, обзвоны, письма), все специалисты страховой компании взяли на себя простые человеческие обязанности в помощи пожилым людям, тем, кто оказался в поле зрения, у которых в этот период самоизоляции нет контакта с близкими людьми.
 
Жители Волгоградской области из категории «65+» взяты страховыми представителями на контроль, в том числе  труженики тыла и участники Великой Отечественной войны. Им оказывается помощь для обеспечения необходимыми первоочередными продуктами (хлеб, молоко), получения лекарственных препаратов в аптеках, почтовых отправлений, а также по ведению хозяйства.
Сотрудники офиса в Камышине провели рейд по доставке продуктов и предметов первой необходимости застрахованным, которым рекомендовано находиться дома. Страховые представители Центрального офиса также посетили застрахованных и доставили им продукты и лекарственные препараты.
Все специалисты обязательно информируют застрахованных о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, а также о необходимости соблюдения самоизоляции.  Данные мероприятия будут продолжены.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Общество
27.07.2020 13:55
Общество 27.07.2020 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2020 11:43
Общество 27.07.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2020 11:18
Общество 27.07.2020 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.07.2020 10:59
Общество 27.07.2020 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2020 10:29
Общество 27.07.2020 10:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.07.2020 21:43
Общество 26.07.2020 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2020 20:15
Общество 26.07.2020 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2020 17:27
Общество 26.07.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2020 15:23
Общество 26.07.2020 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2020 14:44
Общество 26.07.2020 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2020 14:40
Общество 26.07.2020 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2020 14:03
Общество 26.07.2020 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2020 11:41
Общество 26.07.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2020 12:01
Общество 25.07.2020 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2020 09:20
Общество 25.07.2020 09:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:55
В Волгоградской области подорожала еще одна пригородная маршруткаСмотреть фотографии
13:10
Пятеро погибших: под Волгоградом машина с пассажирами утонула в каналеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Силовики Волгоградской области рассказали подробности нападения с ножом на сотрудника РосгвардииСмотреть фотографии
12:17
Специалисты филиала ООО «Капитал МС» продолжают уделять особое внимание пожилым гражданамСмотреть фотографии
11:45
Губернатор Волгоградской области нацелился на большой план реабилитации ДонаСмотреть фотографии
11:43
Смерть за смертью: в Волгоградской области от коронавируса скончались 59 человекСмотреть фотографии
11:18
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предупреждает: не поддавайтесь на уловки мошенниковСмотреть фотографии
10:59
Первые варианты названия сквера у нового храма предложили волгоградцыСмотреть фотографии
10:53
Угрожавший взорвать жд-вокзал «Волгоград - 1» мужчина избежал тюрьмыСмотреть фотографии
10:42
Молодая женщина в Волгоградской области погибла в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
10:35
Облил соляркой и сжег: волгоградца судят за убийство с особой жестокостьюСмотреть фотографии
10:29
Сады Придонья меняют окна в сельской школеСмотреть фотографии
10:25
Страшная ночь: в Волжском за час в ДТП погибли три человекаСмотреть фотографии
09:41
На пляже под Волгоградом тяжело ранили сотрудника регуправления РосгвардииСмотреть фотографии
09:37
Молодые и доверчивые волгоградцы отдают бешеные деньги телефонным мошенникамСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области без работы остались более 100 тысяч человекСмотреть фотографии
21:43
Волгоградцы заставили чиновников убрать «блатной» гаражСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде День ВМФ бывшие срочники отметили шествием с песнямиСмотреть фотографии
17:27
Под Волгоградом за культурным отдыхом вблизи элитного поселка следят беспилотники МЧССмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
В Волгоградской области один коттедж выгорел, второй – чудом спаслиСмотреть фотографии
15:46
Под Волгоградом вспыхнули два коттеджа (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:26
Зараженные жители Волгоградской области не в курсе, где цепляют COVID-19Смотреть фотографии
14:44
Чиновники в Волгоградской области продолжили войну с 93-летней ветераном из-за гнилого домаСмотреть фотографии
14:40
В Волгоградской области 52 выпускника справились с ЕГЭ на все 100Смотреть фотографии
14:03
Удачный весенний лов испортил жизнь четверых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:25
Депутат Госдумы от Волгоградской области оказалась соавтором возмутившего экологов законаСмотреть фотографии
12:50
В Волжском ночью в страшном ДТП разбились насмерть два человека (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:41
В Волгоградской области от коронавируса погибли 58 человекСмотреть фотографии
10:28
"Бросил окурок": в Волгоградской области задержали виновника пожара в хутореСмотреть фотографии
09:29
В Волгоградской области перевернулась машина с 4-летним ребенкомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 