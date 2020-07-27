Смерть за смертью: в Волгоградской области от коронавируса скончались 59 человек

Общество 27.07.2020 11:43
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27.07.2020 11:43
Еще один житель Волгоградской области скончался от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, всего COVID-19 привел к гибели 59 жителей региона, в том числе 6 - за последнюю неделю.
По данным регионального оперштаба, погибшим оказался 58-летний житель Волгограда. Первые шесть дней после заболевания он не обращался за медпомощью и не лечился самостоятельно. После госпитализации в инфекционный стационар детской клинической больницы №8 у пациента выявили двустороннюю пневмонию.
За минувшие сутки в Волгоградской области инфекцию выявили у 89 человек. Общее количество заболевших достигло 8778 человек.
По состоянию на сегодняшний день 5063 жителей области выздоровели, из которых 9 – за прошлый день.
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