Смерть за смертью: в Волгоградской области от коронавируса скончались 59 человек





Еще один житель Волгоградской области скончался от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, всего COVID-19 привел к гибели 59 жителей региона, в том числе 6 - за последнюю неделю.

По данным регионального оперштаба, погибшим оказался 58-летний житель Волгограда. Первые шесть дней после заболевания он не обращался за медпомощью и не лечился самостоятельно. После госпитализации в инфекционный стационар детской клинической больницы №8 у пациента выявили двустороннюю пневмонию.

За минувшие сутки в Волгоградской области инфекцию выявили у 89 человек. Общее количество заболевших достигло 8778 человек.

По состоянию на сегодняшний день 5063 жителей области выздоровели, из которых 9 – за прошлый день.



