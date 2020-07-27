Происшествия 27.07.2020 10:42
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27.07.2020 10:42
В Волгоградской области 32-летняя женщина погибла в перевернувшейся машине, трое пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия случилась накануне около пяти утра в Суровикинском районе. 22-летний водитель, управляя «Ладой Приорой», на автодороге «Михайловка-Серафимович-Суровикино» не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель и два пассажира – 18-летний и 19-летний парни - доставлены в больницу. Женщину спасти не удалось.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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