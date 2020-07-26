



Четверо жителей Калачевского района Волгоградской области обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в составе организованной группы и группы лиц по предварительному сговору), сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой, обвинительный акт по уголовному делу утвержден. Вину в содеянном фигуранты уголовного дела полностью признали.

По версии следствия, сообщники в период с марта по апрель текущего года при помощи сетей добыли свыше 200 кг рыбы частиковых пород в водной акватории верхнего плеса Цимлянского водохранилища в 2 км от станицы Голубинской.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД.

Санкция ч.3 ст.256 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.