В Волгоградской области чаще заражаются коронавирусом на работе и дома

Здравоохранение 25.07.2020 16:00
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25.07.2020 16:00
Члены семьи и друзья – самые опасные источники заражения коронавирусом в Волгоградской области. Последние статистические данные огласила руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева, сообщает ИА «Высота 102». 30% зараженных в регионе подхватили инфекцию именно от своего ближайшего окружения. 11% заболевших были инфицированы в медицинских организациях, еще 8,6% - по месту работы.
По словам главного санитарного врача региона, завозные случаи коронавируса ушли в прошлое. По последним данным, из других регионов COVID-19 в Волгоградскую область попадет только в 0,2% случаев. Остальные 20% заболевших не имеют представления, где могли подхватить «корону».
В Волгоградской области с начала пандемии выявлено 8517 случаев коронавируса. За последние сутки заразились 85 человек. Всего на фоне коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 57 жителей региона.
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