Обвиняемый в коррупции подполковник полиции после смерти задержанного судился с ГУ МВД по Волгоградской области
Борьба с коррупцией 24.07.2020 13:22
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24.07.2020 13:22
Обвиняемый в совершении коррупционного преступления бывший заместитель начальника ОП №1 УМВД России по Волжскому Виктор Киппари несколько лет назад был уволен из отдела полиции, однако восстановился в должности по решению суда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волгоградского облсуда, в июне 2013 года приказом начальника ГУ МВД по Волгоградской области с ним был расторгнут контракт после увольнения из полиции. Виктора Киппари обвинили в грубом нарушении служебной дисциплины после трагического случая, произошедшего в изоляторе временного содержания, где покончил с собой один из задержанных. Так, руководство посчитало, что Виктор Киппари, тогда занимавший должность начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП №2 УМВД по Волжскому, не произвел проверку несения службы дежурным нарядом в момент суицида задержанного. Тогда как по материалам дела было установлено, что смерть волжанина находилась в прямой причинной связи с действиями оперативного дежурного, который не досмотрел должным образом вещи задержанного перед помещением его в камеру.
Центральный районный суд Волгограда отказал в удовлетворении иска Виктора Киппари к руководству ГУ МВД по Волгоградской области. Однако Волгоградский областной суд признал это решение незаконным и постановил восстановить полицейского на работе. Суд пришел к выводу, что не осуществление начальником отделения участковых проверки несения службы дежурным нарядом в момент суицида задержанного не свидетельствовало о грубом нарушении им служебной дисциплины. На самом деле начальник отделения в тот злополучный вечер несколько раз проводил проверку. По решению суда Киппари также был выплачен заработок за время вынужденного прогула длительностью в 205 дней.
Напомним, в настоящее время Виктор Киппари, который после возвращения на службу успел продвинуться по служебной лестнице, обвиняется в получении взятки. По версии следствия, в феврале этого года он получил от местного жителя 30 тысяч рублей за освобождение его супруги от административной ответственности за незаконную продажу алкоголя в ночное время. Вину в содеянном экс-сотрудник полиции признал.
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