Происшествия

В Волгограде 75-летний водитель сбил насмерть 85-летнюю женщину

Происшествия 24.07.2020 10:26
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24.07.2020 10:26


В Волгограде в ДТП погибла 85-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около 10 часов утра  автомобиль «Датсун Он-До» под управлением 75-летнего водителя двигался  по пр. Металлургов со стороны ул. Таращанцев в сторону пр. Ленина.  Напротив дома № 1 машина наехала  на 85-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась в больнице.

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