Общество

Уволенного при странных обстоятельствах замгубернатора Волгоградской области убрали из важной комиссии

Общество 23.07.2020 14:07
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23.07.2020 14:07


Уволенного при туманных  обстоятельствах заместителя губернатора Волгоградской области Романа Бекова вывели из состава комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Бочаровым. Романа Бекова освободили от забот, связанных с развитием экономики региона, спустя полгода после его увольнения. 
Напомним, Роман Беков, который занимал должность заместителя губернатора и председателя комитета промышленности Волгоградской области, был освобожден от занимаемой должности в феврале этого года. Причины, которые стали поводом для ухода с поста одного из самых опытных управленцев администрации Волгоградской области, «пережившего» нескольких губернаторов, так и остались скрыты.  

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