В Волгограде расследовали дело о крупном мошенничестве в сфере страхования

Расследования 23.07.2020 11:17
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23.07.2020 11:17
Один из участников преступного сообщества - 34-летний житель Волгограда в ближайшее время предстанет перед судом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня утверждено обвинительное заключение. Волгоградец обвиняется в участии в преступном сообществе, покушении на мошенничество в особо крупном размере, двух эпизодах мошенничества в сфере страхования в особо крупном размере, двух эпизодах покушения и приготовлении к мошенничеству в сфере страхования в особо крупном размере. Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.
Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела полностью признал. Уголовные дела в отношении других 13 участников преступного сообщества находятся на рассмотрении в суде, в отношении 2 – на стадии расследования.
По версии следствия, обвиняемый в составе преступного сообщества, состоявшего из 16 участников, с мая по сентябрь 2016 года на территории Москвы и Волгограда инсценировал дорожно-транспортные происшествия с целью последующего хищения денежных средств страховых компаний.
Ущерб от деятельности участников преступного сообщества превысил 22 миллиона рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК регионального ГУ МВД и УФСБ по Волгоградской области, расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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