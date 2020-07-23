Расследования

В Волгограде расследовали дело о крупном мошенничестве в сфере страхования

Расследования 23.07.2020 11:17
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23.07.2020 11:17


Один из участников преступного сообщества - 34-летний житель Волгограда в ближайшее время предстанет перед судом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня утверждено обвинительное заключение.  Волгоградец обвиняется в участии в преступном сообществе, покушении на мошенничество в особо крупном размере, двух эпизодах мошенничества в сфере страхования в особо крупном размере, двух эпизодах покушения и приготовлении к мошенничеству в сфере страхования в особо крупном размере. Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.
Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела полностью признал. Уголовные дела в отношении  других 13 участников преступного сообщества находятся на рассмотрении в суде, в отношении 2 – на стадии расследования.
По версии следствия, обвиняемый в составе преступного сообщества, состоявшего из 16 участников, с мая по сентябрь 2016 года на территории Москвы и Волгограда инсценировал дорожно-транспортные происшествия с целью последующего хищения денежных средств страховых компаний. 
Ущерб от деятельности участников преступного сообщества превысил 22 миллиона рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК регионального ГУ МВД и УФСБ по Волгоградской области, расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

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