Малыш весом 630 граммов родился в Волгоградском перинатальном центре





Душещипательную статистику за июнь текущего года опубликовал Волгоградский областной перинатальный центр №2. Как сообщает ИА «Высота 102», самый крохотный малыш, родившийся в первый летний месяц, весил всего 630 граммов. Еще у восьми младенцев показатели чуть выше – от 1 до 1,5 кг. Самым упитанным оказался карапуз весом 4710 граммов.

Всего за месяц в учреждении появился на свет 341 ребенок, из которых 173 мальчика и 168 девочек. На счету у перинатального центра в июне 12 двоен и 13 малюток, зачатых в результате ЭКО.

Для 120 женщин это были первые роды, за вторым потомком в медцентр пришли еще 112 пациенток, остальные 97 рожениц – многодетные мамы.



