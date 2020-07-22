Малыш весом 630 граммов родился в Волгоградском перинатальном центре

Общество 22.07.2020 16:12
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22.07.2020 16:12
Душещипательную статистику за июнь текущего года опубликовал Волгоградский областной перинатальный центр №2. Как сообщает ИА «Высота 102», самый крохотный малыш, родившийся в первый летний месяц, весил всего 630 граммов. Еще у восьми младенцев показатели чуть выше – от 1 до 1,5 кг. Самым упитанным оказался карапуз весом 4710 граммов.
Всего за месяц в учреждении появился на свет 341 ребенок, из которых 173 мальчика и 168 девочек. На счету у перинатального центра в июне 12 двоен и 13 малюток, зачатых в результате ЭКО.
Для 120 женщин это были первые роды, за вторым потомком в медцентр пришли еще 112 пациенток, остальные 97 рожениц – многодетные мамы.
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