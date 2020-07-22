Общество

В Волгограде начали ремонт спортшколы, известной по жалобе Исинбаевой Путину

Общество 22.07.2020 14:27
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22.07.2020 14:27


Подрядная организация приступила к ремонту здания МБУ СШ №1 по спортивной гимнастике, расположенной на улице Пугачевской в Ворошиловском районе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгограда.  Сейчас идет демонтаж спортивных снарядов, поверхности очищают от старых отделочных материалов. На следующем этапе начнется укрепление несущих конструкций здания. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.
Ранее проведенные обследования не выявили критических нарушений, которые могли бы привести к разрушению объекта, однако показали, что здание нуждается в ремонте, в том числе в выполнении комплекса страховочных и компенсационных ремонтно-восстановительных мероприятий.
Напомним, что в октябре прошлого года на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде  олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась с Владимиром Путиным своим отчаянием по поводу плохого состояния спортзала СДЮШОР №1. 
Спортивная школа №1 была построена в Волгограде в 1975 году и представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание. С момента открытия в школе никогда не проводился капитальный ремонт.

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