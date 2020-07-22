Происшествия 22.07.2020 13:48
0
22.07.2020 13:48
Сегодня в лесном массиве недалеко от хутора Морец Еланского района Волгоградской области с огнестрельным ранением головы был обнаружен 43-летний местный житель, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СКР по региону.
По данным следствия, смертельное ранение мужчине причинил его приятель, вместе с которым они отправились охотиться на сурков. Со слов подозреваемого, он с помощью оптического прицела с дальнего расстояния заметил движение в траве и произвел в ту сторону прицельный выстрел, полагая, что там находится дикое животное. Обнаружив тело товарища, 34-летний охотник сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
Реклама
В Волгограде на глазах инвалидов и престарелых спалили жилой дом22.07.2020 10:29
Происшествия 22.07.2020 10:29
Шокирующее ДТП на пустом перекрестке в Волгограде: покалечены ребенок и двое взрослых22.07.2020 10:20
Происшествия 22.07.2020 10:20
Хотел помочь соседу: в Волгограде мужчина упал с балкона пятого этажа19.07.2020 10:18
Происшествия 19.07.2020 10:18
Неуступчивый пенсионер покалечил юного мотоциклиста в Волгоградской области19.07.2020 10:05
Происшествия 19.07.2020 10:05
Под Волгоградом на парковке ТЦ иномарка сбила четырех пешеходов19.07.2020 09:57
Происшествия 19.07.2020 09:57
Схватила за волосы и топила: на пляже в Волжском дамы поругались из-за собаки19.07.2020 09:09
Происшествия 19.07.2020 09:09
В Волгограде медработник отдала годовую зарплату аферистам18.07.2020 11:52
Происшествия 18.07.2020 11:52
Под Волгоградом 15-летний велосипедист насмерть разбился на дороге18.07.2020 09:49
Происшествия 18.07.2020 09:49
В Волгоградской области воспламенившийся электрический столб оставил селян без света18.07.2020 09:38
Происшествия 18.07.2020 09:38
В Волгограде бойцы спецназа задержали продавца героина18.07.2020 08:57
Происшествия 18.07.2020 08:57
В Волгограде из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет Санкт-Петербург - Махачкала17.07.2020 19:09
Происшествия 17.07.2020 19:09
Волгоградец отдал мошеннику-оккультисту кучу денег за прогноз на будущее17.07.2020 13:29
Происшествия 17.07.2020 13:29
В Волгограде в пруду нашли труп сотрудницы налоговой инспекции17.07.2020 11:03
Происшествия 17.07.2020 11:03
В Волгограде на рассвете вспыхнул багажник новой иномарки17.07.2020 10:15
Происшествия 17.07.2020 10:15
Сотрудник ГУ МЧС по Волгоградской области скончался в больнице после тушения пожара17.07.2020 09:58
Происшествия 17.07.2020 09:58
Реклама