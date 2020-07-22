Происшествия

Под Волгоградом охотника перепутали с сурком и убили выстрелом в голову

Происшествия 22.07.2020 13:48
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22.07.2020 13:48


Сегодня в лесном массиве недалеко от хутора Морец Еланского района Волгоградской области с огнестрельным ранением головы был обнаружен 43-летний местный житель, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СКР по региону. 
По данным следствия, смертельное ранение мужчине причинил его приятель, вместе с которым они отправились охотиться на сурков. Со слов подозреваемого, он с помощью оптического прицела с дальнего расстояния заметил движение в траве и произвел в ту сторону прицельный выстрел, полагая, что там находится дикое животное. Обнаружив тело товарища,  34-летний охотник  сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

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