



Сегодня в лесном массиве недалеко от хутора Морец Еланского района Волгоградской области с огнестрельным ранением головы был обнаружен 43-летний местный житель, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СКР по региону.

По данным следствия, смертельное ранение мужчине причинил его приятель, вместе с которым они отправились охотиться на сурков. Со слов подозреваемого, он с помощью оптического прицела с дальнего расстояния заметил движение в траве и произвел в ту сторону прицельный выстрел, полагая, что там находится дикое животное. Обнаружив тело товарища, 34-летний охотник сообщил о случившемся в правоохранительные органы.



