Волгоградцам предлагают назвать сквер у храма Александра Невского

Общество 22.07.2020 13:02
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22.07.2020 13:02
В Волгограде название сквера возле храма Александра Невского определят по итогам конкурса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, мероприятие пройдет в два этапа. Сначала муниципалитет примет предложения от жителей и гостей города. Из общего списка будут отобраны наиболее популярные версии, которые вынесут на общегородское голосование. О старте и механизме голосования будет объявлено дополнительно.
Сейчас территория, ограниченная улицами Володарского, Гоголя и Мира, носит официальное название «сквер 20-го квартала в Центральном районе». Начиная с середины 40-х годов, здесь планировалось возведение капитальных строений. В конце 1940-х был объявлен всесоюзный конкурс на лучший проект по строительству Дома советов. Однако планы так и не реализовали.
Сегодня строители уже завершают основные работы в сквере и готовят его к открытию. В ближайшее время там появятся качели, система Wi-Fi и подключат стенды для подзарядки гаджетов к общим сетям.
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