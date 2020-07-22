Пара из Волгограда взыскала с турфирмы деньги за сорванный из-за пандемии отпуск в Турции

Общество 22.07.2020 13:20
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22.07.2020 13:20
Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил иск управления Роспотребнадзора по Волгоградской области к туроператору и турагенту в защиту двух волгоградцев, планировавших отдохнуть в Турции. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в январе 2020 года жители Волгограда приобрели у туроператора ООО «Тез Тур Центр» (турагент ООО «Тревел Технологии») путевки в Турцию с 4 августа 2020 года продолжительностью 21 день, которые полностью оплатили. Однако после того, как коронавирусная инфекция была официально признана Всемирной организацией здравоохранения опасной, 10 марта обладатели путевок отказались от исполнения договора, о чем письменно сообщили турагенту. Но деньги за путевки турфирма не вернула. Теперь по решению суда в пользу двух волгоградцев с ООО «Тревел Технологии» и ООО «Тез Тур Центр» будет взыскана сумма, уплаченная по договору, в размере 139 979 руб.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
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