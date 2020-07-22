Шокирующее ДТП на пустом перекрестке в Волгограде: покалечены ребенок и двое взрослых

Происшествия 22.07.2020 10:20
0
22.07.2020 10:20
36-летний водитель «Лексуса» отправил в больницу троих человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 14-30 в Дзержинском районе Волгограда. Водитель «Лексуса» не предоставил преимущество машине «Тойота Марк 2», когда выезжал со второстепенной дороги со стороны переулка Таймырский на шоссе Авиаторов. В результате столкновения пострадали 30-летний водитель «Тойота Марк 2» и двое пассажиров этой машины – 9-летний мальчик и 31-летняя женщина.
Реклама
Под Волгоградом охотника перепутали с сурком и убили выстрелом в голову22.07.2020 13:48
Происшествия 22.07.2020 13:48
В Волгограде на глазах инвалидов и престарелых спалили жилой дом22.07.2020 10:29
Происшествия 22.07.2020 10:29
Хотел помочь соседу: в Волгограде мужчина упал с балкона пятого этажа19.07.2020 10:18
Происшествия 19.07.2020 10:18
Неуступчивый пенсионер покалечил юного мотоциклиста в Волгоградской области19.07.2020 10:05
Происшествия 19.07.2020 10:05
Под Волгоградом на парковке ТЦ иномарка сбила четырех пешеходов19.07.2020 09:57
Происшествия 19.07.2020 09:57
Схватила за волосы и топила: на пляже в Волжском дамы поругались из-за собаки19.07.2020 09:09
Происшествия 19.07.2020 09:09
В Волгограде медработник отдала годовую зарплату аферистам18.07.2020 11:52
Происшествия 18.07.2020 11:52
Под Волгоградом 15-летний велосипедист насмерть разбился на дороге18.07.2020 09:49
Происшествия 18.07.2020 09:49
В Волгоградской области воспламенившийся электрический столб оставил селян без света18.07.2020 09:38
Происшествия 18.07.2020 09:38
В Волгограде бойцы спецназа задержали продавца героина18.07.2020 08:57
Происшествия 18.07.2020 08:57
В Волгограде из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет Санкт-Петербург - Махачкала17.07.2020 19:09
Происшествия 17.07.2020 19:09
Волгоградец отдал мошеннику-оккультисту кучу денег за прогноз на будущее17.07.2020 13:29
Происшествия 17.07.2020 13:29
В Волгограде в пруду нашли труп сотрудницы налоговой инспекции17.07.2020 11:03
Происшествия 17.07.2020 11:03
В Волгограде на рассвете вспыхнул багажник новой иномарки17.07.2020 10:15
Происшествия 17.07.2020 10:15
Сотрудник ГУ МЧС по Волгоградской области скончался в больнице после тушения пожара17.07.2020 09:58
Происшествия 17.07.2020 09:58
Реклама