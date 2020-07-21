Крупный город Волгоградской области берет в долг полмиллиарда





Администрация Волжского оформляет кредит на сумму в 500 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», первое извещение о проведении электронного аукциона на привлечение кредитных средств в размере 300 миллионов рублей уже опубликовано на сайте госзаказов. Мэрия Волжского планирует оформить займ сроком до 24 месяцев в форме невозобновляемой кредитной линии с плавающей процентной ставкой. За пользование кредитом администрация городского округа готова заплатить 36,4 миллиона рублей. Всего власти Волжского намерены взять в кредит полмиллиарда рублей. Опубликовано соответствующее постановление главы городского округа.

Напомним, уже несколько городских округов и районов Волгоградской области за последние несколько месяцев взяли кредиты на погашение дефицита бюджета. Администрация Волгоградской области и мэрия Волгограда также перекредитовались на миллиарды рублей. По уверению чиновников, необходимость в объявлении новых аукционов на привлечение заемных средств возникла после снижения процентной ставки банка России для уменьшения суммы, которую бюджет выплачивал в качестве процентов.

Фото сайта администрации городского округа город Волжский.