Экономика

Крупный город Волгоградской области берет в долг полмиллиарда

Экономика 21.07.2020 19:15
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21.07.2020 19:15


Администрация Волжского оформляет кредит на сумму в 500 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», первое извещение о проведении электронного аукциона на привлечение кредитных средств в размере 300 миллионов рублей уже опубликовано на сайте госзаказов. Мэрия Волжского планирует оформить займ сроком до 24 месяцев в форме невозобновляемой кредитной линии с плавающей процентной ставкой. За пользование кредитом администрация городского округа готова заплатить 36,4  миллиона рублей. Всего власти Волжского намерены взять в кредит  полмиллиарда рублей. Опубликовано соответствующее постановление главы городского округа. 
Напомним, уже несколько городских округов и районов Волгоградской области за последние несколько месяцев взяли кредиты на погашение дефицита бюджета. Администрация Волгоградской области и мэрия Волгограда также перекредитовались на миллиарды рублей. По уверению чиновников, необходимость в объявлении новых аукционов на привлечение заемных средств возникла после снижения процентной ставки банка России для уменьшения суммы, которую бюджет выплачивал в качестве процентов. 
Фото сайта администрации городского округа город Волжский. 

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