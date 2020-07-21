В Волгоградской области будут судить ночного похитителя нефти

Расследования 21.07.2020 15:53
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21.07.2020 15:53
30-летний житель Волгограда предстанет перед судом за кражу из нефтепровода. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, обвиняемый и двое сообщников с мая по июнь 2019 года в ночное время похищали нефть из несанкционированной врезки в нефтепровод на территории Жирновского района.
Всего они слили 24 тонн нефти на общую сумму порядка 600 тыс.рублей. Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела не признает.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Собранные следствием доказательства по уголовному делу признаны прокуратурой Волгоградской области достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Жирновский районный суд Волгоградской области.
Санкция ч.3 ст.158 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
Сообщники обвиняемого, полностью признавшие вину, ранее осуждены к условным срокам наказания и штрафам.
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