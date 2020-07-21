



Проектируемое строительство комплекса ГТС на Ахтубе в Волгоградской области становится предметом жарких дискуссий экологов, гидрологов и других профильных специалистов. Активную позицию заняли в реготделении ОНФ - здесь намерены отстаивать предложения по параллельному созданию сети искусственных рыбоходов в районе гидроузлов на Волге. Активисты считают, что если проектировщики АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука и специалисты Росрыболовства не вникнут в рыбохозяйственные проблемы, то после реализации «проекта века» на Ахтубе будут убиты целые рыбные стада, а на русском осетре будет поставлен крест.

Пока концепция ОНФ нашла невнятный отклик в сердцах чиновников комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на недавнем совещании в облкомприроды эксперты реготделения рассказали о своих разработках по защите водных биологических ресурсов при строительстве комплекса гидротехнических сооружений на Ахтубе. Специалисты считают, что планируемое возведение комплекса ГТС - это хороший шанс предусмотреть в проекте каналы для восстановления естественных путей миграции проходных рыб из дельты Волги по всему Волго - Ахтубинскому тракту. Сейчас на Волге, в отличие от Кубани и Дона, никаких рыбопропускных сооружений нет в принципе. То есть, активисты ОНФ предлагают сейчас, пока не поздно, предпринять все, чтобы создать благоприятные условия для воспроизводства рыбы, а не повторять ошибки, сделанные при строительстве Волгоградского гидроузла и расположенных выше волжских водохранилищ, когда был нанесен серьезный вред водным биологическим ресурсам.

Однако, судя по всему, местные чиновники предпочитают ограничиться формулировкой «принято к сведению» и не предпринимать никаких конкретных шагов. Согласно протоколу по итогам совещания по вопросу сохранения и восстановления водных биологических ресурсов на территории водохранилищ Волжско-Камского каскада, была лишь отмечена необходимость рассмотрения вопроса на базе Федерального агентства по рыболовству и необходимость разработки комплексной федеральной программы.

Между тем, как публично было заявлено ранее, проектирование комплекса гидротехнических сооружений силами специалистов АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука должно завершиться до конца текущего года. Целью возведения ГТС является минимизация потерь в выработке электроэнергии на Волжской ГЭС за счет подачи воды напрямую в реку Ахтубу, предотвращение пересыхания ериков и улучшение условий существования уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы.

В 2021-м году планируется приступить к строительству, которое, по предварительным оценкам, обойдется в 10-15 миллиардов рублей. В Росбыловстве пока занимают пассивную позици ю, отмечая, что никто из разработчиков грандиозного проекта в федеральное агентство не обращался.



