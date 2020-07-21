З миллиона тонн зерна собрали хлеборобы Волгоградской области

Экономика 21.07.2020 10:19
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21.07.2020 10:19
О том, что объем собранного в регионе урожая зерна достиг 3-х миллионов тонн, заявил сегодня губернатор Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров поздравил всех селян с преодолением знакового рубежа. «Наши хлеборобы работают круглосуточно в непростых условиях высоких температур. Три миллиона тонн зерна высокого качества мы уже направили в закрома родины. Это хороший вклад в продовольственную безопасность Российской Федерации», - отметил глава региона.
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