В Волгограде учредитель фирмы заказал школьнику поджог машины своей сотрудницы





В Волгограде задержаны школьник и бизнесмен за поджог машины волгоградки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 17 июля 2020 года в дежурную часть полиции обратилась 26-летняя жительница Тракторозаводского района, которая сообщила, что ночью кто-то поджег ее машину «Шкода Рапид», припаркованную возле её домовладения. Ущерб составил около 900 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка был установлен и задержан поджигатель. Им оказался 17-летний учащийся одной из школ города. Он сознался в содеянном и пояснил, что несколько дней назад к нему обратился мужчина, который, пообещав ему денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей, предложил осуществить поджог автомобиля его знакомой, к которой он испытывает личную неприязнь. Молодой человек согласился помочь и выбрав подходящее время, подложил под бампер автомашины женщины смоченную керосином ветошь, поджег её, после чего скрылся.

Полицейскими задержан и организатор поджога. Им оказался 35-летний местный житель, который являлся учредителем фирмы, где потерпевшая занимала должность одного из руководителей. Мужчина также сознался в содеянном и сообщил, что у них с данной женщиной в процессе работы часто возникали разногласия, что привело к появлению неприязненных отношений. Желая доставить неприятности принципиальной сотруднице, он решился на преступление.

Следователи отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Волгограду возбудили уголовное дело в отношении двух подозреваемых по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении организатора поджога решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, школьник находится под подпиской о невыезде.



