Расследования

Лже-полицейские отобрали у волгоградца машину и мотоцикл

Расследования 21.07.2020 09:12
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21.07.2020 09:12


Сотрудники Управления уголовного розыска совместно со следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области и коллегами из регионального Управления ФСБ задержали подозреваемых в разбойном нападении на волгоградца. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в конце июня прошлого года четверо жителей Волгограда, зная о том, что их сосед по гаражу употребляет наркотики, разыграли инсценировку его задержания. Ворвавшись к 37–летнему мужчине в гараж, они представились сотрудниками правоохранительных органов, избили его  и стали угрожать возбуждением уголовного дела за хранение марихуаны. Мужчина поверил им.

В процессе угроз злоумышленники потребовали у волгоградца 300 тысяч рублей, пообещав не привлекать его к уголовной ответственности. Такой суммы денег у мужчины не оказалось, и тогда лжеправоохранители потребовали у него личную автомашину «Форд Фокус» и мотоцикл «Ямаха», общей стоимостью 500 тысяч рублей. Оформив поддельный договор купли-продажи, злоумышленники завладели имуществом потерпевшего и скрылись. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий все четверо подозреваемых в преступлении были задержаны накануне при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии. Ими оказались неработающие волгоградцы, в возрасте от 33 до 36 лет, один из которых ранее судим. Подозреваемые отрицают свою вину. При обысках оперативники изъяли у них 4 травматических пистолета, одно переделанное боевое оружие с глушителем, марихуану, сотовые телефоны, флеш-карты, ноутбук, черновые записи, расписки и другие предметы, служащие доказательной базой их вины. В настоящее время задержанные находятся под стражей.
Автомашина потерпевшего изъята, приняты меры к установлению местонахождения мотоцикла.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 УК РФ – «Разбой».

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