Четыре работника ВгАЗа награждены Почетными грамотами Минпромторга Российской Федерации





В честь Дня Металлурга генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев наградил 115 работников предприятия, добившихся успехов в производственной, общественной и волонтерской деятельности.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, исполнительный директор Порошковой металлургии Волгоград Александр Губанов и директор электролизного производства ВгАЗа Артем Фоминых получили высшую награду Компании – почетный знак "Гордость РУСАЛа", а электромонтер Сергей Стеганцов и старший мастер Игорь Глебов - Почетную грамоту губернатора Волгоградской области.

Четыре работника ВгАЗа награждены Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Также Юрий Моисеев отметил личный вклад в проведение акции «Время помогать» корпоративных волонтеров ВгАЗа и вручил им Благодарственное письмо от генерального директора РУСАЛа Евгения Никитина.

По словам Юрия Моисеева, благодаря профессиональному и сплоченному коллективу ВгАЗ стал одним из самых динамично развивающихся предприятий региона. За последнее время здесь построено современное высокотехнологичное анодное производство, запущено эффективное газоочистное оборудование, налажен выпуск новой продукции.



