



93 случая коронавируса выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Количество погибших не изменилось и составляет 53 человека. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 8149 жителей региона, из которых свыше 4,6 тысячи - выздоровели, в том числе за сутки - 9 человек.

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня заявил о прогнозируемом росте заболеваемости в регионе. Врачи-инфекционисты полагают, что эпидемиологическая обстановка может ухудшиться из-за возвращения отпускников домой из других регионов .



