Общество

Волгоград стал еще чище: cотрудники федеральной клининговой компании ЭКОПРО вновь вышли на субботник

Общество 20.07.2020 10:03 Новости компаний
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20.07.2020 10:03 Новости компаний





Запустившие серию экологических акций «Чистое пространство» сотрудники федеральной клининговой компании «ЭКОПРО» убрали очередную территорию в Центральном районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, в марте, благодаря энтузиазму  этой  дружной команды был убран сильно загрязненный участок Центрального района за Волгоградским областным судом.
Сегодня объектом их внимания стала прилегающая к железнодорожному полотну территория напротив стадиона "Волгоград Арена". 
По мнению основателя компании и  инициатора экологической акции Антона Родионова, несмотря на усилия городских властей, в городе есть места, где скопился мусор после отдыха горожан. 
Бумага, стекло, пластик – все сортируется отдельно. Для профессионалов, которые знают всё об уборке, это очень важно и привычно. Вооруженные всеми необходимыми инструментами  и средствами защиты ребята работают быстро и дружно.
Не прошло и часа, и заросший бурьяном со скопившимся мусором участок превратился в благоустроенную территорию, и здесь появились надписи с благодарностью всем, кто сохранит его чистым. Именно этой цели и добиваются энтузиасты  экологического движения.
Свой профессиональный долг – делать мир чище, сотрудники федеральной клининговой компании «ЭКОПРО» исполняют каждый день. О своем гражданском долге – создавать комфорт окружающей среды, не забывают ни на минуту. В ближайших планах – высадка деревьев уже этой осенью в  одном из районов Волгограда. 
Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»

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