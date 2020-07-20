













Запустившие серию экологических акций «Чистое пространство» сотрудники федеральной клининговой компании «ЭКОПРО» убрали очередную территорию в Центральном районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, в марте, благодаря энтузиазму этой дружной команды был убран сильно загрязненный участок Центрального района за Волгоградским областным судом.

Сегодня объектом их внимания стала прилегающая к железнодорожному полотну территория напротив стадиона "Волгоград Арена".

По мнению основателя компании и инициатора экологической акции Антона Родионова, несмотря на усилия городских властей, в городе есть места, где скопился мусор после отдыха горожан.

Бумага, стекло, пластик – все сортируется отдельно. Для профессионалов, которые знают всё об уборке, это очень важно и привычно. Вооруженные всеми необходимыми инструментами и средствами защиты ребята работают быстро и дружно.

Не прошло и часа, и заросший бурьяном со скопившимся мусором участок превратился в благоустроенную территорию, и здесь появились надписи с благодарностью всем, кто сохранит его чистым. Именно этой цели и добиваются энтузиасты экологического движения.

Свой профессиональный долг – делать мир чище, сотрудники федеральной клининговой компании «ЭКОПРО» исполняют каждый день. О своем гражданском долге – создавать комфорт окружающей среды, не забывают ни на минуту. В ближайших планах – высадка деревьев уже этой осенью в одном из районов Волгограда.