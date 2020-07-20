Количество безработных в Волгоградской области достигло рекордного уровня

Экономика 20.07.2020 09:48
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20.07.2020 09:48
В Волгоградской области количество безработных достигло 86,8 тысяч человек. Такие данные на 1 июля, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Это самый высокий показатель за последние годы. По информации ведомства, рост количества безработных начался с начала этого года. Так, в январе-марте этот показатель в регионе составлял 71,6 тысяч человек, в феврале-апреле – уже 77,4 тысячи человек, а в марте-мае – почти 87 тысяч человек. Уровень безработицы в регионе достиг 7%. В начале года он был ниже - 5,8%.
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