Количество безработных в Волгоградской области достигло рекордного уровня





В Волгоградской области количество безработных достигло 86,8 тысяч человек. Такие данные на 1 июля, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Это самый высокий показатель за последние годы. По информации ведомства, рост количества безработных начался с начала этого года. Так, в январе-марте этот показатель в регионе составлял 71,6 тысяч человек, в феврале-апреле – уже 77,4 тысячи человек, а в марте-мае – почти 87 тысяч человек. Уровень безработицы в регионе достиг 7%. В начале года он был ниже - 5,8%.



