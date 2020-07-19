В Волгоградской области стали меньше разводиться

Общество 19.07.2020 12:23
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19.07.2020 12:23
Количество бракоразводных процессов в Волгоградской области в текущем году снизилось. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию Росстата, в январе-мае 2020 года в регионе зарегистрировано 3010 разводов, тогда как в прошлом году за этот же период их было 3979.
Примечательно, что и создавать семьи в регионе не спешат, так как количество зарегистрированных браков сократилось. Так, за пять месяцев текущего года в регионе сыграли 2906 свадеб – меньше, чем в прошлом. В январе-мае 2019 года их было на 634 больше.
Возможно, что на эти показатели повлияли ограничительные мероприятия, которые были введены в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что в связи с неблагоприятной обстановкой и действия режима самоизоляции в регионе временно была приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения браков. Гражданам рекомендовали перенести браки и разводы на более поздний срок – как минимум, после 1 июня.
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