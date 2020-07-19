В Волгоградской области выросла младенческая смертность





В январе-мае текущего года в Волгоградской области умерло 42 ребенка в возрасте до одного года, тогда как в прошлом году за этот период регион потерял 40 малышей. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», сообщает Росстат. Рост младенческой смертности по отношению к 2019 году составил 105%.

Так, на 1000 родившихся в регионе показатель смертности в текущем году составил 4,9, тогда как в прошлом году за этот же период он был на уровне 4,2.

Младенческая смертность за первые пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го также выросла в Ростовской области (108,3 %), Краснодарском крае (102,1 %) и в Крыму (105,1%). Снижение этой страшной статистики произошло в Астраханской области (69,4%), а также в Адыгее (75%), Калмыкии (33,3 %) и Севастополе (50%).



