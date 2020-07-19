В Волгоградской области выросла младенческая смертность

Общество 19.07.2020 18:53
0
19.07.2020 18:53
В январе-мае текущего года в Волгоградской области умерло 42 ребенка в возрасте до одного года, тогда как в прошлом году за этот период регион потерял 40 малышей. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», сообщает Росстат. Рост младенческой смертности по отношению к 2019 году составил 105%.
Так, на 1000 родившихся в регионе показатель смертности в текущем году составил 4,9, тогда как в прошлом году за этот же период он был на уровне 4,2.
Младенческая смертность за первые пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го также выросла в Ростовской области (108,3 %), Краснодарском крае (102,1 %) и в Крыму (105,1%). Снижение этой страшной статистики произошло в Астраханской области (69,4%), а также в Адыгее (75%), Калмыкии (33,3 %) и Севастополе (50%).
Реклама
Власти Волгограда одобрили концепцию благоустройства поймы Царицы19.07.2020 20:45
Общество 19.07.2020 20:45
В Волгоградской области стали меньше разводиться19.07.2020 12:23
Общество 19.07.2020 12:23
Без окон и дверей: московскую компанию вызвали в суд из-за опасного здания в Волгограде19.07.2020 11:05
Общество 19.07.2020 11:05
В Волгоградской области мечта сбывается для еще одного хутора без газа19.07.2020 09:54
Общество 19.07.2020 09:54
В Волгограде возобновляется движение электричек до аэропорта18.07.2020 19:29
Общество 18.07.2020 19:29
В Волгограде грозящих голодовкой дольщиков пригласили в прокуратуру18.07.2020 17:49
Общество 18.07.2020 17:49
«Нас игнорируют»: в Волгограде обманутые дольщики решительно настроены на голодовку18.07.2020 16:44
Общество 18.07.2020 16:44
В поселке под Волгоградом ввели двухмесячный карантин18.07.2020 13:43
Общество 18.07.2020 13:43
Налоговики Камышина возвращаются к докоронавирусному режиму работы18.07.2020 12:46
Общество 18.07.2020 12:46
Волгоградцы дождались ремонта тротуара на Астраханском мосту18.07.2020 10:13
Общество 18.07.2020 10:13
«Горячие» будни волгоградских поваров17.07.2020 21:13
Общество 17.07.2020 21:13
Палатки под запретом: детские лагеря в Волгоградской области готовят к суровой работе в пандемию17.07.2020 17:37
Общество 17.07.2020 17:37
В Волгограде скончалась главный врач поликлиники №317.07.2020 14:50
Общество 17.07.2020 14:50
Тройной удар: подразделения полиции под Волгоградом обработают от грызунов, насекомых и COVID-1917.07.2020 09:22
Общество 17.07.2020 09:22
ЕГЭ на 100 баллов в условиях сильной жары смогли написать 10 выпускников Волгоградской области16.07.2020 15:29
Общество 16.07.2020 15:29
Реклама