Росстат подсчитал число смертей в Волгоградской области не от COVID-19

Общество 20.07.2020 09:12
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20.07.2020 09:12
Статистическое ведомство проанализировало количество умерших жителей Волгоградской области, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, но этот диагноз официально не стал главной причиной летального исхода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сведения, в мае текущего года в Волгоградской области официально умершими от коронавируса были признаны 33 человека. Еще 4 жителя региона, несмотря на то, что у них был подтвержден коронавирус, в эту статистику не попали, так как COVID-19 не стал основной причиной их смерти. В двух случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболеваний, а еще в двух, наоборот, существенного влияния на развитие смертельных заболеваний не оказал.
В других регионах Южного федерального округа таких смертей было еще больше. Так, в Краснодарском крае по данным на май текущего года в 88 летальных случаях причиной смерти был указан COVID-19. В 127 случаях коронавирус не был указан основной причиной смерти. В Астраханской области таких смертей было 3, в Крыму – 5, в Ростовской области – 10 и Калмыкии – один случай.
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