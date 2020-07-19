В отношении хозяйки собаки дознаватели Управления МВД России по г. Волжскому возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Происшествия 19.07.2020 09:09
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19.07.2020 09:09
В отношении хозяйки собаки дознаватели Управления МВД России по г. Волжскому возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
30-летняя жительница Волжского была вынуждена обратиться в полицию после того, как столкнулась с агрессией незнакомки на пляже. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, женщина с подругой отдыхала на берегу одного из водоемов, расположенных недалеко от города. Через некоторое время на пляж пришла неизвестная, выгуливавшая собаку без поводка. После того, как животное стало вести себя агрессивно, потерпевшая сделала замечание хозяйке и потребовала увести собаку подальше от людей. На этой почве между дамами произошел конфликт. В ходе ссоры хозяйка животного, схватив отдыхающую одной рукой за область шеи, а второй за волосы, подвела к пруду и стала окунать головой в воду, угрожая расправой.Сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать подозреваемую. Ей оказалась 43-летняя местная жительница. Она созналась в содеянном и пояснила, что совершила данное деяние по причине возникшей неприязни к потерпевшей.
В отношении хозяйки собаки дознаватели Управления МВД России по г. Волжскому возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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