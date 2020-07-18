В Волгограде грозящих голодовкой дольщиков пригласили в прокуратуру

Общество 18.07.2020 17:49
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18.07.2020 17:49
Сегодня в прокуратуре Волгоградской области в широком формате обсуждалась проблема дольщиков ЖК «Адмиралтейский» и «Династия». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, внеочередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросу нарушения прав участников долевого строительства состоялось под председательством и.о. прокурора Волгоградской области Светланы Чиженьковой.
Участие в обсуждении вопроса достройки проблемных объектов долевого строительства приняли заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Марченко, председатель комитета Волгоградской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Валентина Гречина, руководитель инспекции государственного строительного надзора области Александр Сторожук и глава Волгограда Виталий Лихачев. Пригласили на заседание и граждан - участников долевого строительства ЖК «Адмиралтейский» и «Династия» в Волгограде.
Представителей дольщиков проинформировали о реализуемом механизме завершения строительства указанных жилых комплексов, принципиальной позиции органов государственной власти и органов прокуратуры области и принимаемых мерах, направленных на скорейшую достройку данных объектов.
Так, 22 мая текущего года между администрацией области и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства было подписано соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество Фонда из бюджета субъекта Российской Федерации для достройки 5 проблемных многоквартирных домов, в том числе жилых комплексов «Адмиралтейский» и «Династия». В понедельник, 20 июля, ожидается прибытие в Волгоград экспертной комиссии Фонда с целью оценки строительной готовности объектов, определения необходимого финансирования. Результаты работы комиссии будут вынесены на рассмотрение Наблюдательным советом Фонда.
Отмечается, что по завершении этих процедур к достройке жилищных комплексов незамедлительно приступит застройщик, имеющий все необходимые ресурсы для завершения строительства многоквартирных домов в течение 3-6 месяцев.
Прокурорский контроль за ситуаций по достройке указанных объектов, как сообщается, будет продолжен. Так, прокурорам Красноармейского и Ворошиловского районов Волгограда поручено продолжить работу временных приемных по оказанию правовой помощи участникам долевого строительства данных жилых комплексов. Поручения даны и органам власти. Инспекции гостройнадзора предстоит незамедлительно актуализировать «дорожные карты» по завершению строительства жилых комплексов «Адмиралтейский» и «Династия».
Кроме того, в настоящее время на завершающей стадии расследования находится уголовное дело в отношении застройщика, действия которого повлекли нарушения прав граждан - участников долевого строительства. В ближайшее время данное уголовное дело будет направлено в суд.
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