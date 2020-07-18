На сегодняшний день достройки ЖК «Адмиралтейский» по улице Фадеева в Красноармейском районе Волгограда ждут 307 семей, еще 169 семей – это несостоявшиеся новоселы ЖК «Династия» на улице Огарева в Ворошиловском районе. Дома должны были быть сданы еще 2015 году. «На сегодня оба застройщика наших домов ООО «СтройСнаб» и «Строй-Сити» являются банкротами. Одним из учредителей и главным действующим лицом в обоих ЖК является Александр Набатчиков. Граждане страдают, а он разгуливает на свободе, надсмехаясь над нами», - отметили дольщики в своем обращении. Они требуют возобновления строительства своих домов не позднее 1 августа 2020 года.
Напомним, дольщиков привлекли к рассмотрению заявления АО «Инвестиционный торговый банк» о признании статуса залогового кредитора в рамках дел о банкротстве ООО «СтройСнаб» и ООО «Строй-Сити». «Сегодня мы стали заложниками действий банка», - говорят дольщики, которым приходится ходить в суд, чтобы доказывать свое право на квартиры.