Общество

«Нас игнорируют»: в Волгограде обманутые дольщики решительно настроены на голодовку

Общество 18.07.2020 16:44
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18.07.2020 16:44


Об объявлении с 20 июля бессрочной голодовки обманутые дольщики волгоградских ЖК - долгостроев «Династия» и «Адмиралтейский» известили в письме, адресованном президенту, правительству, генеральному прокурору, руководителю счетной палаты, аппарату уполномоченного по правам человека. Как сообщает ИА «Высота 102», дольщики считают, что их игнорируют и раздают пустые обещания. «Если по другим недостроенным объектам проблема решается, то наши дома никак не достраиваются», - заявляют люди.
На сегодняшний день достройки ЖК «Адмиралтейский» по улице Фадеева в Красноармейском районе Волгограда ждут 307 семей, еще 169 семей – это несостоявшиеся новоселы ЖК «Династия» на улице Огарева в Ворошиловском районе. Дома должны были быть сданы еще 2015 году.  «На сегодня оба застройщика наших домов ООО «СтройСнаб» и «Строй-Сити» являются банкротами. Одним из учредителей и главным действующим лицом в обоих ЖК является Александр Набатчиков. Граждане страдают, а он разгуливает на свободе, надсмехаясь над нами», - отметили дольщики в своем обращении. Они требуют возобновления строительства своих домов не позднее 1 августа 2020 года.
Напомним, дольщиков привлекли к рассмотрению заявления АО «Инвестиционный торговый банк» о признании статуса залогового кредитора в рамках дел о банкротстве ООО «СтройСнаб» и ООО «Строй-Сити». «Сегодня мы стали заложниками действий банка», - говорят дольщики, которым приходится ходить в суд, чтобы доказывать свое право на квартиры.
Известно, что сейчас правоохранительные органы сейчас ведут расследование уголовного дела по факту нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства при строительстве объектов капитального строительства ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский». О результатах работы правоохранителей пока не сообщается.

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