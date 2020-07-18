В поселке под Волгоградом ввели двухмесячный карантин





Карантин из-за бешенства введен на два месяца в поселке Волжанка Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, в течение указанного времени в населенном пункте будут проводиться мероприятия по ликвидации очага опасного заболевания.

Вспышка бешенства в Волжанке произошла на территории одного из домовладений на улице Солнечная. Теперь в поселке запрещена торговля животными и их вывоз за пределы неблагополучного населенного пункта.

Справка. Бешенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток коры головного мозга и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти.



