Конца не видать: в Волгоградской области COVID-19 прочно обосновался





89 новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, общее число заболевших составляет почти 8000 человек. Количество летальных исходов не увеличилось. COVID-19 привел к гибели 52 жителей региона.

Почти 4,5 тысячи человек выздоровели, в том числе 44 – за прошлый день.



