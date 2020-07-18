Конца не видать: в Волгоградской области COVID-19 прочно обосновался

Здравоохранение 18.07.2020 12:02
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18.07.2020 12:02
89 новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, общее число заболевших составляет почти 8000 человек. Количество летальных исходов не увеличилось. COVID-19 привел к гибели 52 жителей региона.
Почти 4,5 тысячи человек выздоровели, в том числе 44 – за прошлый день.
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