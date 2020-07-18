В Волгограде медработник отдала годовую зарплату аферистам





Более миллиона рублей за прошлые сутки перечислили аферистам обманутые волгоградцы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, самой крупной денежной суммы лишилась 39-летняя санитарка из Краснооктябрьского района. Медработник перевела мошеннику, который сообщил о «взломе» ее банковского счета, почти 270 тысяч рублей.

215 тысяч рублей за одобрение кредитной заявки перечислила неизвестным 42-летняя жительница Кумылженского района. Одна волгоградка во время интернет-шоппинга лишилась 40 тысяч рублей, другая – при покупке дивана через сайт объявлений распрощалась с 20 тысячами рублей.

На удочку жуликов попалась также 20-летняя волжанка, которая поверила в денежный выигрыш. За получение приза молодая особа не пожалела уплатить 7 тысяч рублей комиссии.

По всем фактам мошенничества полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.



