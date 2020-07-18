Волгоградцы дождались ремонта тротуара на Астраханском мосту





Вызывавший нарекания у волгоградцев старый тротуар на Астраханском посту меняют на новый. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, уже уложено порядка 500 метров покрытия. Сейчас работы ведутся от остановки «улица Краснознаменская» до перекрестка с улицей Калинина вдоль площади Чекистов.

Восстановление пешеходных дорожек по всей протяженности моста – обязательное условие муниципального контракта по реконструкции дорожного полотна на путепроводе. Новое покрытие укладывается на подготовленное основание 5-сантиметровым слоем – этого достаточно, чтобы выдержать нормативную пешеходную нагрузку в 500 кг на один квадратный метр.

Комплексная реконструкция моста, соединяющего Ворошиловский и Центральный районы, проводится впервые за последние 15 лет. На проезжей части работы уже завершены. Обновление осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в Волгограде до конца года предстоит отремонтировать свыше 40 дорог.



