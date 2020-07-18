Волгоградцы дождались ремонта тротуара на Астраханском мосту

Общество 18.07.2020 10:13
0
18.07.2020 10:13
Вызывавший нарекания у волгоградцев старый тротуар на Астраханском посту меняют на новый. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, уже уложено порядка 500 метров покрытия. Сейчас работы ведутся от остановки «улица Краснознаменская» до перекрестка с улицей Калинина вдоль площади Чекистов.
Восстановление пешеходных дорожек по всей протяженности моста – обязательное условие муниципального контракта по реконструкции дорожного полотна на путепроводе. Новое покрытие укладывается на подготовленное основание 5-сантиметровым слоем – этого достаточно, чтобы выдержать нормативную пешеходную нагрузку в 500 кг на один квадратный метр.
Комплексная реконструкция моста, соединяющего Ворошиловский и Центральный районы, проводится впервые за последние 15 лет. На проезжей части работы уже завершены. Обновление осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в Волгограде до конца года предстоит отремонтировать свыше 40 дорог.
Реклама
Власти Волгограда одобрили концепцию благоустройства поймы Царицы18.07.2020 14:36
Общество 18.07.2020 14:36
В поселке под Волгоградом ввели двухмесячный карантин18.07.2020 13:43
Общество 18.07.2020 13:43
Налоговики Камышина возвращаются к докоронавирусному режиму работы18.07.2020 12:46
Общество 18.07.2020 12:46
«Горячие» будни волгоградских поваров17.07.2020 21:13
Общество 17.07.2020 21:13
Любимый доктор и человек большого сердца: памяти волгоградского врача Ирины Гайдук17.07.2020 18:32
Общество 17.07.2020 18:32
Палатки под запретом: детские лагеря в Волгоградской области готовят к суровой работе в пандемию17.07.2020 17:37
Общество 17.07.2020 17:37
В Волгограде скончалась главный врач поликлиники №317.07.2020 14:50
Общество 17.07.2020 14:50
Тройной удар: подразделения полиции под Волгоградом обработают от грызунов, насекомых и COVID-1917.07.2020 09:22
Общество 17.07.2020 09:22
ЕГЭ на 100 баллов в условиях сильной жары смогли написать 10 выпускников Волгоградской области16.07.2020 15:29
Общество 16.07.2020 15:29
РУСАЛ отмечает День металлурга в новом формате16.07.2020 14:44
Общество 16.07.2020 14:44
Подать документы на обучение в вуз абитуриенты Волгоградской области могут в офисах Сбербанка16.07.2020 12:57
Общество 16.07.2020 12:57
Чиновников Городищенского района Волгоградской области сливают16.07.2020 12:08
Общество 16.07.2020 12:08
Стильные павильоны для дачников построили на Центральном рынке Волгограда15.07.2020 21:29
Общество 15.07.2020 21:29
Ищут вторые сутки: в селе под Волгоградом пропала 16-летняя девушка из Йошкар-Олы15.07.2020 15:57
Общество 15.07.2020 15:57
Духовой оркестр поздравил с днем рождения волгоградский «КАУСТИК»15.07.2020 14:57
Общество 15.07.2020 14:57
Реклама