Происшествия

В Волгоградской области воспламенившийся электрический столб оставил селян без света

Происшествия 18.07.2020 09:38
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18.07.2020 09:38


Короткое замыкание привело к воспламенению опоры линии электропередачи в Котовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар произошел в селе Гордиенки накануне утром. Площадь возгорания деревянного столба составила 1,3 квадратных метра. Пожарные расчеты противопожарной службы села Мирошники оперативно ликвидировали горение.
Энергетики обесточили линию и направили на месте аварийную бригаду. В настоящее время электроснабжение потребителей восстановлено.

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