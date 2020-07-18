



Короткое замыкание привело к воспламенению опоры линии электропередачи в Котовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар произошел в селе Гордиенки накануне утром. Площадь возгорания деревянного столба составила 1,3 квадратных метра. Пожарные расчеты противопожарной службы села Мирошники оперативно ликвидировали горение.

Энергетики обесточили линию и направили на месте аварийную бригаду. В настоящее время электроснабжение потребителей восстановлено.



