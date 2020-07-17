«Горячие» будни волгоградских поваров





Все профессии нужны, все профессии важны, но одна из самых ответственных сейчас профессий - повар в социальном учреждении. Труд этих людей не так заметен окружающим и обычно остается за кадром, но без их усилий выздоровление пациентов в стационарах становится более сложным и длительным. Комбинат готового питания компании "Виво маркет" поближе познакомил нас со специалистами, которые в тяжелейших условиях честно и ответственно выполняют свою работу. Сегодня - репортаж из пищеблока больницы № 25.

Городская клиническая больница №25 - одна из крупнейших в Волгограде. Здесь проходят лечение в среднем до тысячи человек. Чтобы накормить такое число пациентов, на пищеблоке медучреждения в две смены трудятся порядка 50 сотрудников, это повара, кухонные работники, водители, грузчики, раздатчицы.

Бодрое утро на пищеблоке начинается ровно в 4.30. Повара включают огромные печи, готовят посуду и продукты для завтрака, приступают к готовке. Времени для утренней чашки кофе нет совсем, потому что ровно в 8.00 свежие, ароматные горячие чаи и каши должны поспеть для передачи в отделения. Ну а дальше - нонстопом подготовка к обеду, который начинается в отделениях в 12.00, а дальше - к полднику и ужину.





"К одному приему пищи мы готовим до 20 наименований блюд, - рассказывает заведующая производством пищеблока больницы Галина Никандрова. - Все потому, что питание в любом стационаре диетическое, оно подразумевает много разных столов. Для каждого свое меню, которое разработали диетологи. Например, из одного геркулеса можно приготовить четыре(!) разных блюда для различных диет. Отступать от того, что указано в документе нельзя ни на шаг, как, впрочем, и задержаться с приготовлением блюд. Мы понимаем, что готовим для больных людей - это особая категория, которая нуждается в большом внимании и соблюдении режима. А значит, никаких экспромтов с меню не допускается".

Так, в день съемки в меню на обед было шесть видов только первых блюд, столько же разновидностей напитков - киселей, компотов, отваров и еще семь наименований вторых блюд плюс салат.

"Через руки поваров проходят тонны продуктов, - дополнила повар - бригадир Марина Кочетова. - Представьте, в день мы используем в среднем 145 кг картошки, например, 100 кг кабачков (в дни, когда в меню есть блюда из кабачков), 20 кг лука. А если в меню салат, то примерно 80 кг помидоров и огурцов. Объемы впечатляющие".

Трудно представить, какие тяжести поднимают эти хрупкие женщины за день. Повар по приготовлению вторых блюд Ирина Кузнецова призналась, что трудней всего приходится с макаронами. Обычно в емкости варится 25-30 кг изделий. Перемешать, промыть, переложить в специальные емкости, чтобы макароны не слиплись - при относительной простоте блюда на его приготовление уходит немало сил.

Несмотря на недавний ремонт и мощную вентиляционную систему, из-за горячих плит и парящих емкостей температура воздуха на пищеблоке намного выше уличной. Не добавляют комфорта и средства индивидуальной защиты, в которых повара, в связи с особой эпидемиологической ситуацией, вынуждены находиться на рабочем месте. Все мы знаем, что даже один час, проведенный в масках и перчатках, - настоящее испытание для организма в жару.

"Несмотря ни на что, сейчас работать на пищеблоке стало намного комфортнее, - считает кладовщик Валентина Ельчанинова, которая трудится на объекте в общей сложности 24 года. - В 2018 году здесь прошел очень большой ремонт, все помещения, склады стали выглядеть красиво, современно, технологическое оборудование заменено почти полностью. Это огромное подспорье и поварам, и всем работникам".

Пожалуй, больше всего о модернизации пищеблока знает руководитель предприятия - организатора питания Ольга Батракова. "Замена оборудования здесь - это огромный шаг вперед. Пришли новые, высокотехнологичные установки, на которых готовить быстрее и удобнее. Были смонтированы холодильные камеры, это дало возможность использовать полуфабрикаты с комбината готового питания компании "Виво маркет". Оттуда нам привозят уже очищенные, вымытые овощи в вакуумной упаковке, доставляют, например, готовый фарш. Самое главное, проделана колоссальная работа по замене коммуникаций - вентиляции, канализации, электроснабжения это самая затратная и нужная часть модернизации".





Рабочий день на пищеблоке завершается ближе к 19.00 Уставшие повара и кухонные работники отправляются по домам, чтобы накормить теперь уже свои семьи. Мастер готовки первых блюд, компотов и чаев Елена Некина с улыбкой рассказывает, как ее встречает супруг словами: мы с ужином не опаздываем? Но опаздывать с ужином не в ее правилах. Елена с удовольствием колдует над домашней едой, частенько импровизирует. "Посмотрела что в холодильнике, одно с другим быстренько смешала, сметанки, масла добавила - вот и пышечки готовы. Дома у меня рецептов нет - все на глаз, но вкусно получается. Хвалят и домашние, и коллеги по работе, когда угощение приношу сюда. Мы как одна семья, столько лет бок о бок, все друг о друге знаем, всем делимся. Помогаем друг другу, когда трудно".

"Я на работу стараюсь приходить всегда в хорошем настроении. Заметила, когда готовишь с душой, то и блюда получаются отменными, - поделилась повар мясных блюд Ольга Дудина. Особенно здорово, когда пациенты нас благодарят, иногда даже в стихах. Вот, посмотрите, на двери висят стихотворения с благодарностями от наших пациентов – спасибо, милый повар наш, за вкус твоих супов и каш… Как же это трогательно, словами не передать. Слышишь такие приятные слова и работать хочется еще лучше".







