Коллектив Волжского трубного завода в пятидесятый раз встретил День металлурга

Экономика 17.07.2020 16:28 Новости компаний
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17.07.2020 16:28 Новости компаний
Коллектив Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), в пятидесятый раз встретил профессиональный праздник - День металлурга. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции от масштабных мероприятий пришлось отказаться. Но это не помешало тепло поздравить работников.
Традиционно в коллективах подразделений чествовали лучших металлургов, вручали трудовые награды. Торжественные собрания проходили в несколько этапов с соблюдением профилактических мер.
Основная церемония награждения состоялась в открывшемся после реконструкции современном актовом зале трубопрокатного цеха №2 (ТПЦ-2). Руководители предприятия вручили почетные грамоты и благодарственные письма федерального, регионального и городского уровней, а также корпоративные награды.
Высокое звание «Почетный металлург» присвоено водителю автомобиля автотранспортного цеха Алексею Руденко, токарю механического цеха Владимиру Якимчуку, травильщику ТПЦ-2 Владимиру Колдаеву.
«Знак отличия ТМК» I степени присужден ведущему инженеру-технологу центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) Нине Куковякиной, «Знак отличия ТМК» II степени - вальцовщику стана горячего проката труб трубопрокатного цеха №1 Василию Куксову и слесарю-ремонтнику ТПЦ-2 Валерию Кубетову.
Всего наградами разного уровня отмечено около шестисот человек. И каждый из них настоящий профессионал своего дела.
Ведущий инженер-технолог ЦЗЛ Нина Куковякина, награжденная «Знаком отличия ТМК» I степени, со студенческой скамьи влюблена в свою профессию. На ВТЗ трудится более сорока лет, и за это время завод стал для нее родным.
«Я работаю с различными марками стали. И, поверьте, это очень интересно! С виду обычный кусок железа, а посмотришь в микроскоп – картина открывается не хуже, чем в Эрмитаже. При этом у каждой марки стали свой определенный рисунок, который столь же определенно должен меняться после оптимальной термообработки. На ВТЗ постоянно ведутся работы по освоению новых видов продукции. В настоящее время, например, в ТПЦ-2 идет освоение производства нержавеющих труб из заготовки марок стали 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т, которую успешно выплавляют в электросталеплавильном цехе ВТЗ. Уверена, что выбрала свою дорогу», – рассказала Нина Куковякина.
Более двадцати лет проработал в механическом цехе ВТЗ Алексей Серебрянский, выполняя самые ответственные заказы. Добросовестный труд токаря-универсала с 42-летним стажем, способного выполнить любую работу самой высокой сложности и точности, не единожды был отмечен различными наградами разного уровня. Однако, как отметил сам Алексей, в этом году у него особенное событие: он получил удостоверение «Ветеран ВТЗ». Волжский трубный завод для Алексея Серебрянского всегда значил гораздо больше, чем просто место работы.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин ТПЦ-2 Екатерина Колтунова трудится на ВТЗ всего два года и пока не имеет профессиональных наград. Зато она участник многих конкурсов рисунка, проходящих в России. Занимала первые места по Волгоградской области и Южному Федеральному округу. Участник молодежных благотворительных художественных выставок в Волгограде. В свободное время Екатерина занимается живописью. Накануне Дня металлурга в новом выставочном пространстве трубопрокатного цеха №2 состоялось открытие выставки работ Екатерины «ВДОХновение».
В коллективе ВТЗ трудятся удивительные, творческие люди, которые в любой ситуации умеет находить вдохновение!
Как отмечают на предприятии, 2020 год – юбилейный для Волжского трубного завода, в феврале он отметил свое 50-летие. Несмотря на внешние вызовы, здесь находят ресурсы и силы для развития заводских проектов, решения социальных и экономических задач.
Будущее завода формируют внедряемые сегодня цифровые бизнес-процессы. Так, например, в трубоэлектросварочном цехе (ТЭСЦ) реализуется проект активного управления качеством. Сегодня он охватывает практически все технологические операции участка и позволяет в режиме реального времени отслеживать производство труб, анализировать большой массив поступающих с оборудования данных и оперативно управлять процессом. В тестовом режиме в ТЭСЦ запущен в работу автоматический учет времени производства и простоев.
В разработке сейчас важный для завода проект по оптимизации логистического бизнес-процесса отгрузки продукции в автотранспорт. Сразу несколько проектов посвящены теме безопасности труда - применение технологии машинного зрения по контролю опасных зон работающего оборудования, квест-полигон для проверки знаний, мультимедийный зал «Стальная комната безопасности –SteelSafetyRoom» для прохождения вводного инструктажа по охране труда.
В цехах и подразделениях активно реализуются масштабные проекты по организации комфортной и безопасной окружающей среды. Работники ВТЗ отмечают, какими удобными стали после ремонта бытовые помещения, рабочие места мастеров, комнаты сменно-встречных собраний, новейшие проходные и остановочные павильоны. Современные блок-модули, установленные в цехах, стали рабочими кабинетами для мастеров, сотрудников отдела технического контроля, даже пультовыми.
«Этот год для ВТЗ особенный, юбилейный. В феврале в день рождения завода был дан старт праздничным мероприятиям. Мы выбрали цифровой формат юбилея «ВТЗ 5.0» и слоган «Будущее сегодня!». Это новое осмысление задач, которые ставит перед нами ТМК, и возможностей дальнейшего роста. После снятия всех ограничительных мер в регионе вернемся к теме юбилея. Мы не сворачиваем наши проекты развития», - подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
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