Расследования 17.07.2020 14:15
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17.07.2020 14:15
Руднянский районный суд сегодня избрал меру пресечения для Ивана Овечкина, обвиняемого в убийстве 16-летней Дарины Власовой. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, 22-летний молодой человек арестован до 15 сентября.
По версии следствия, в ночь с 13 на 14 июля 2020 года несовершеннолетняя Д.В. находилась вместе со своими друзьями на берегу реки Терса в селе Сосновка Руднянского района Волгоградской области. В какой-то момент к компании присоединился И.О., с которым потерпевшая ранее была знакома. Спустя пару часов последний предложил девушке подвезти её домой на своем мотоцикле. Через некоторое время они остановились на грунтовой дороге, где между ними произошёл словесный конфликт. Разозлившись, обвиняемый обхватил Д.А. руками за шею и задушил. Убедившись, что потерпевшая не подаёт признаков жизни, И.О. сбросил её тело в овраг. На следующее утро он вернулся на мотоцикле к месту совершения преступления и переместил труп из оврага в яму скотомогильника. После чего с места преступления скрылся.
15 июля И.О. был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
16 июля ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.
Как сообщалось ранее, девушка вместе с матерью и отчимом приехала из Йошкар-Олы в гости к родственникам в Волгоградскую область. После того, как мать несовершеннолетней обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери, в районе села Сосновка Руднянского района начались масштабные поиски. Дарину искали почти трое суток. Параллельно работали следователи - сотрудникам территориального подразделения СКР во взаимодействии с оперативными службами полиции удалось получить неопровержимые доказательства причастности местного жителя Ивана Овечкина к преступлению.
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