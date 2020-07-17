ВТБ запустил фабрику роботов





ВТБ начал реализацию проекта по созданию и внедрению роботов в процессы сопровождения клиентских операций. Сотрудники сами будут выбирать, какие процессы можно и нужно роботизировать, и затем внедрять в работу цифровых помощников.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, новые роботы позволят сократить долю рутинных операций, в том числе, по обработке документов и вводу данных, снизить стоимость процессов соответствующих этапов в 3-4 раза и ускорить их.

Внедрение робота будет занимать около двух-трех месяцев, к 2021 году планируется запустить в эксплуатацию 60 цифровых сотрудников, к концу 2022 года - 250.

В результате реализации проекта сотрудники департамента получат необходимые для быстрой разработки и внедрения роботов RPA (RoboticProcessAutomation) знания, методологию и технологическую среду. В настоящий момент более 15 сотрудников департамента проходят обучение.

В перспективе с помощью данной технологии автоматизации бизнес-процессов, технологий оптического распознавания символов и машинного обучения возможно будет роботизировать более сложные этапы, например, чтение, понимание и последующую обработку документов.

"Роботизация - важная часть стратегии цифровой трансформации ВТБ. В конечном счете все наши проекты направлены на улучшение качества сервисов для клиентов. Фабрика роботов в операционной функции позволит увеличить скорость процессов, в том числе, например, работы с кредитными заявками. Также мы выявим неоптимальные процессы, усовершенствуем их, оптимизируем затраты и снизим уровень операционных рисков", - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В период пандемии ВТБ в рекордно короткий срок - за три недели - внедрил робота для обработки и проверки данных по заявкам на получение льготных кредитов под 2% годовых предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках программы господдержки занятости. Робот позволил сократить время обработки заявок почти в пять раз, он обрабатывает до 1500 заявок в день.



