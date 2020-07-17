В Волгограде на рассвете вспыхнул багажник новой иномарки











Сегодня около 5 утра на Спартановке загорелся новый автомобиль «Skoda Rapid». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, легковушка 2019 года выпуска вспыхнула во дворе многоквартирных домов по улице Кастерина. Пострадавших нет.

На видео, которое сняли жильцы соседней девятиэтажки, видно, что возгорание началось не с моторного отсека, а со стороны багажника. Не исключено, что это был поджог. Причины пожара устанавливаются.



