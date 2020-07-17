Происшествия

Сотрудник ГУ МЧС по Волгоградской области скончался в больнице после тушения пожара

Происшествия 17.07.2020 09:58
0
17.07.2020 09:58


В больнице Волжского скончался заместитель начальника пожарной части № 12 ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области Дмитрий Тимачев. Как стало известно ИА «Высота 102», спасатель умер накануне вечером. В стационар он поступил в тяжелом состоянии 13 июля с токсическим отравлением угарным газом. Спасатель надышался едким дымом при тушении пожара в Советском районе Волгограда. 
После госпитализации сотрудника МЧС в соцсетях распространялась информация  о том, что капитан Тимачев нуждается в донорской крови.
Руководство ГУ МЧС России по Волгоградской области окажет всю необходимую помощь семье погибшего. У него остались жена и двое детей. 
Редакция ИА «Высота 102» приносит соболезнования родным и коллегам Дмитрия Тимачева.
Фото: мтв.онлайн

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Происшествия
17.07.2020 13:29
Происшествия 17.07.2020 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2020 11:03
Происшествия 17.07.2020 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2020 10:15
Происшествия 17.07.2020 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2020 09:35
Происшествия 17.07.2020 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2020 19:58
Происшествия 16.07.2020 19:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2020 14:34
Происшествия 16.07.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2020 10:50
Происшествия 15.07.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2020 10:26
Происшествия 15.07.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2020 21:28
Происшествия 14.07.2020 21:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2020 21:04
Происшествия 14.07.2020 21:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2020 17:36
Происшествия 14.07.2020 17:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2020 17:25
Происшествия 14.07.2020 17:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2020 17:13
Происшествия 14.07.2020 17:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2020 16:45
Происшествия 14.07.2020 16:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2020 13:28
Происшествия 14.07.2020 13:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:18
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic ConnectСмотреть фотографии
15:05
"Кукурузная" афера довела жителя Ставропольского края в Волгограде до судаСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде скончалась главный врач поликлиники №3Смотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области суд отправил под арест душителя девушки из Йошкар-ОлыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Волгоградец отдал мошеннику-оккультисту кучу денег за прогноз на будущееСмотреть фотографии
12:15
Волгоградцев с горшка учат противостоять кризисам в экономикеСмотреть фотографии
11:41
Один умер и 94 заболели: коронавирус не теряет силы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в пруду нашли труп сотрудницы налоговой инспекцииСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде на рассвете вспыхнул багажник новой иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Сотрудник ГУ МЧС по Волгоградской области скончался в больнице после тушения пожараСмотреть фотографии
09:47
Палатки под запретом: детские лагеря в Волгоградской области готовят к суровой работе в пандемиюСмотреть фотографии
09:35
В больнице под Волгоградом нашли повешенным врача-терапевтаСмотреть фотографии
09:22
Тройной удар: подразделения полиции под Волгоградом обработают от грызунов, насекомых и COVID-19Смотреть фотографии
20:05
«Она начала дергаться»: подозреваемый в убийстве девушки из Йошкар-Олы во всем сознался на допросеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:58
Выброс газа произошел в котельной Красноармейского района ВолгоградаСмотреть фотографии
19:37
Волгоградскому бизнесу компенсируют расходы на профилактику COVID-19 и дезинфекциюСмотреть фотографии
17:43
Главная общественница Волгоградской области не ощутила социальной напряженности из-за пандемииСмотреть фотографии
16:37
Лайфхак от СОГАЗ-Мед: как бесплатно лечиться в отпускеСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде на совещании с зампрокурора появилось новое уголовное дело в сфере ЖКХСмотреть фотографии
15:40
Мужчины знают о налоговом вычете с пенсионных сбережений больше, чем женщиныСмотреть фотографии
15:29
ЕГЭ на 100 баллов в условиях сильной жары смогли написать 10 выпускников Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:44
РУСАЛ отмечает День металлурга в новом форматеСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде молодая наездница ради своего жеребца пошла на преступлениеСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде для дороги вдоль Волги вбивают в дно гигантские сваиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Крест на Крит: в Волгоградской области убивают идеальный для отдыха островСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
Чиновников Городищенского района Волгоградской области сливаютСмотреть фотографии
11:58
Пьяницы и трусы за рулем гробят жителей Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Еще одну жизнь унес коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Силовики раскрыли подробности убийства 16-летней девушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
Благотворительность спасла двоих бутлегеров из Урюпинска от «уголовки»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 