



В больнице Волжского скончался заместитель начальника пожарной части № 12 ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области Дмитрий Тимачев. Как стало известно ИА «Высота 102», спасатель умер накануне вечером. В стационар он поступил в тяжелом состоянии 13 июля с токсическим отравлением угарным газом. Спасатель надышался едким дымом при тушении пожара в Советском районе Волгограда.

После госпитализации сотрудника МЧС в соцсетях распространялась информация о том, что капитан Тимачев нуждается в донорской крови.

Руководство ГУ МЧС России по Волгоградской области окажет всю необходимую помощь семье погибшего. У него остались жена и двое детей.

Редакция ИА «Высота 102» приносит соболезнования родным и коллегам Дмитрия Тимачева.

Фото: мтв.онлайн