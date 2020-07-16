Сбербанк предложил инновационный способ покупок в кредит в офлайн-магазинах

Экономика 16.07.2020 19:30 Новости компаний
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16.07.2020 19:30 Новости компаний
Сервис «Покупай со Сбербанком» расширил свои возможности и теперь предлагает клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина. Весь процесс займёт не более 5 минут. Ранее товары в кредит через сервис «Покупай со Сбербанком» можно было приобрести только онлайн.
Как отмечают в банке, новый процесс не имеет аналогов не только на российском, но и на мировом рынке POS-кредитования. Он уже доступен более чем в 1100 магазинах по всей стране. Сервис постоянно расширяет свою партнерскую сеть и подключает новых партнеров.
В Поволжском банке Сбербанка подключено уже 34 офлайн-партнёра. Так, в Волгограде сервисом можно воспользоваться в магазинах по розничной торговле телекоммуникационным оборудованием, климатического оборудования, реализации автозапчастей и продаже лодок.
Чтобы приобрести товар с «Покупай со Сбербанком», покупателю нужно сообщить о своем желании продавцу в магазине, подключенному к сервису. Далее потребуется вставить/приложить свою дебетовую карту Сбербанка и ввести ПИН-код в стандартный платежный терминал для безналичной оплаты (POS-терминал) Сбербанка, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку на кредит и подписать кредитный договор с помощью цифровой подписи. После завершения оформления продавец передает товар покупателю.
Новый способ кредитования внедряется в рамках развития сервиса «Покупай со Сбербанком»: ранее товары в кредит через сервис можно было приобрести только онлайн. «Покупай со Сбербанком» — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процесса оформления покупки в кредит. Весь процесс оформления покупки в кредит происходит онлайн или в розничном магазине партнера, не требует посещения банка или визита курьера для подписания кредитного договора. В настоящий момент к платформе подключено более 2200 офлайн- и онлайн-партнеров, в том числе re:Store, Acer, Holodilnik.ru, Lazurit, Asus, Беру и многие другие.
Фото - ru.freepik.com
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