В Волгограде молодая наездница ради своего жеребца пошла на преступление

Происшествия 16.07.2020 14:34
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16.07.2020 14:34
Два седла и две уздечки украла наездница у своей конкурентки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, о пропаже конной амуниции в полицию сообщила 22-летняя девушка, состоящая в конном клубе Волгограда.
Правоохранители оперативно установили личность похитителя. Ей оказалась 19-летняя сотрудница другого спортивного комплекса. Она рассказала, что посетила соседний клуб, в котором ей приглянулось «бесхозное» снаряжение. Сбрую наездница планировала примерить на свою лошадь.
Полицейские изъяли похищенное, стоимость которого составила 16 тысяч рублей. За кражу девушке грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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