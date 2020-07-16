Экономика

Мужчины знают о налоговом вычете с пенсионных сбережений больше, чем женщины

Экономика 16.07.2020 15:40
0
16.07.2020 15:40


В последнее время россияне все чаще обращаются за получением налогового вычета - об этом свидетельствует увеличение количества поданных в ФНС соответствующих деклараций, сообщает ИА «Высота 102». 
В целом такую тенденцию можно объяснить ростом финансовой грамотности населения. Чаще всего россияне получают социальный  налоговый вычет  за лечение и обучение, однако значительный рост наблюдается и в части добровольного формирования пенсионных накоплений. 
«Если в 2016 году доля соответствующих деклараций составила 4,1% (152 тысяч), то в 2018 году – уже 7,1% (208 тысяч). Последние статданные Федеральной налоговой службы показывают, что более чем в два раза за этот период вырос и объем возвращенных населению денег по пенсионному направлению – с 0,5 млрд руб. в 2016 году до 1,1 млрд руб. в 2018 году», - отмечает глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.
В ходе проведенного НПФ «Сафмар» опроса на тему получения социального налогового вычета по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) выяснилось, что 65% респондентов хорошо осведомлены о возможности возврата части подоходного налога при формировании добровольных пенсионных накоплений и более половины из них оформляют и получают налоговый вычет ежегодно. Так, за 2019 год налоговый вычет планируют оформить или уже оформили 57% респондентов.
Причем, мужчины больше осведомлены о такой возможности, чем женщины, вместе с тем женщины чаще оформляют налоговый вычет на регулярной основе - ежегодно. Кроме того, именно россияне старшего возраста чаще пользуются возможностью преумножить пенсионные накопления за счет полученных от государства средств. 
Напомним, налоговый кодекс устанавливает максимальную сумму расходов (сумму вычета), с которой вернется 13% налога. Максимальная сумма социального вычета по негосударственному пенсионному обеспечению – 120 тыс. рублей за каждый из трех последних завершившихся лет. То есть клиент пенсионного фонда может ежегодно возвращать 13% от этой суммы – 15,6 тыс. рублей. Если человек не знает, как именно оформить социальный налоговый вычет с внесенных на пенсию денег, он может обратиться в свой пенсионный фонд, где ему дадут рекомендации и предоставят необходимые документы.  

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Экономика
15.07.2020 21:16
Экономика 15.07.2020 21:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2020 18:01
Экономика 15.07.2020 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2020 16:23
Экономика 15.07.2020 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2020 13:15
Экономика 15.07.2020 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2020 12:43
Экономика 15.07.2020 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2020 08:09
Экономика 15.07.2020 08:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2020 16:57
Экономика 14.07.2020 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2020 15:56
Экономика 14.07.2020 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2020 13:00
Экономика 13.07.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2020 12:01
Экономика 13.07.2020 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2020 14:02
Экономика 12.07.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2020 17:39
Экономика 10.07.2020 17:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2020 12:20
Экономика 10.07.2020 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2020 11:03
Экономика 10.07.2020 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2020 15:56
Экономика 09.07.2020 15:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:43
Главная общественница Волгоградской области не ощутила социальной напряженности из-за пандемииСмотреть фотографии
16:37
Лайфхак от СОГАЗ-Мед: как бесплатно лечиться в отпускеСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде на совещании с зампрокурора появилось новое уголовное дело в сфере ЖКХСмотреть фотографии
15:40
Мужчины знают о налоговом вычете с пенсионных сбережений больше, чем женщиныСмотреть фотографии
15:29
ЕГЭ на 100 баллов в условиях сильной жары смогли написать 10 выпускников Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:44
РУСАЛ отмечает День металлурга в новом форматеСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде молодая наездница ради своего жеребца пошла на преступлениеСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде для дороги вдоль Волги вбивают в дно гигантские сваиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Крест на Крит: в Волгоградской области убивают идеальный для отдыха островСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
Чиновников Городищенского района Волгоградской области сливаютСмотреть фотографии
11:58
Пьяницы и трусы за рулем гробят жителей Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Еще одну жизнь унес коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Силовики раскрыли подробности убийства 16-летней девушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
Благотворительность спасла двоих бутлегеров из Урюпинска от «уголовки»Смотреть фотографии
09:03
Пропавшую под Волгоградом девушку из Йошкар-Олы нашли мертвойСмотреть фотографии
21:29
Стильные павильоны для дачников построили на Центральном рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:04
В Волгограде директора подпольного завода с доходом в 320 млн рублей отправили в колониюСмотреть фотографии
16:39
Сожгла из ревности: в Волгограде убийцу двух мужчин и ребенка осудили на 18 летСмотреть фотографии
16:23
Банк «Открытие» совместно с УК «Открытие» запустил комплексную программу сбережений «Двойная Выгода»Смотреть фотографии
15:57
Ищут вторые сутки: в селе под Волгоградом пропала 16-летняя девушка из Йошкар-ОлыСмотреть фотографии
15:13
Депутаты Волгоградской облдумы проверятся на COVID-19 после госпитализации главы фракции «ЕР»Смотреть фотографии
14:57
Духовой оркестр поздравил с днем рождения волгоградский «КАУСТИК»Смотреть фотографии
14:53
В Волгограде природоохранный прокурор готов поговорить о наболевшемСмотреть фотографии
14:09
Роспотребнадзор не нашел вирусов и паразитов на волгоградских пляжахСмотреть фотографии
13:15
Сады Придонья: добрые дела нельзя откладывать на потомСмотреть фотографии
12:20
«Это был настоящий ужас!»: смерч оставил без крыш десятки домов в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
Глухую оборону держит коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
«Объявим голодовку»: обманутые дольщики в Волгограде разбили палатки у недостроенных домовСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде новогодняя афера со взяткой обернулась для двух жуликов тюрьмойСмотреть фотографии
10:50
Бензовоз и легковушка сгорели после смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 