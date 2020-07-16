Мужчины знают о налоговом вычете с пенсионных сбережений больше, чем женщины

Экономика 16.07.2020 15:40
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16.07.2020 15:40
В последнее время россияне все чаще обращаются за получением налогового вычета - об этом свидетельствует увеличение количества поданных в ФНС соответствующих деклараций, сообщает ИА «Высота 102».
В целом такую тенденцию можно объяснить ростом финансовой грамотности населения. Чаще всего россияне получают социальный налоговый вычет за лечение и обучение, однако значительный рост наблюдается и в части добровольного формирования пенсионных накоплений.
«Если в 2016 году доля соответствующих деклараций составила 4,1% (152 тысяч), то в 2018 году – уже 7,1% (208 тысяч). Последние статданные Федеральной налоговой службы показывают, что более чем в два раза за этот период вырос и объем возвращенных населению денег по пенсионному направлению – с 0,5 млрд руб. в 2016 году до 1,1 млрд руб. в 2018 году», - отмечает глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.
В ходе проведенного НПФ «Сафмар» опроса на тему получения социального налогового вычета по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) выяснилось, что 65% респондентов хорошо осведомлены о возможности возврата части подоходного налога при формировании добровольных пенсионных накоплений и более половины из них оформляют и получают налоговый вычет ежегодно. Так, за 2019 год налоговый вычет планируют оформить или уже оформили 57% респондентов.
Причем, мужчины больше осведомлены о такой возможности, чем женщины, вместе с тем женщины чаще оформляют налоговый вычет на регулярной основе - ежегодно. Кроме того, именно россияне старшего возраста чаще пользуются возможностью преумножить пенсионные накопления за счет полученных от государства средств.
Напомним, налоговый кодекс устанавливает максимальную сумму расходов (сумму вычета), с которой вернется 13% налога. Максимальная сумма социального вычета по негосударственному пенсионному обеспечению – 120 тыс. рублей за каждый из трех последних завершившихся лет. То есть клиент пенсионного фонда может ежегодно возвращать 13% от этой суммы – 15,6 тыс. рублей. Если человек не знает, как именно оформить социальный налоговый вычет с внесенных на пенсию денег, он может обратиться в свой пенсионный фонд, где ему дадут рекомендации и предоставят необходимые документы.
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