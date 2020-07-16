Общество

В Волгограде для дороги вдоль Волги вбивают в дно гигантские сваи

Общество 16.07.2020 14:33
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16.07.2020 14:33




Берегоукрепительные работы на правом склоне Волги возобновились в Волгограде после затяжного паводка, сообщает ИА "Высота 102". Сегодня журналистам показали, как возводится сложное техническое сооружение стоимостью 922 миллиона рублей. Как пояснил начальник отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Александр Истомин, строительство нового участка берегоукрепления Волги в районе жилой застройки улиц имени Маршала Чуйкова и Химической протяженностью 550 метров было начато летом 2019 года. В этом году затяжной паводок позволил продолжить стройку только сейчас. Подрядчик - Группа компаний "ЕКС" - набирает темп, чтобы уложиться в сроки. Объект, который уже готов на 50%, планируют сдать в эксплуатацию в конце текущего года.


Сейчас строители забивают огромные сваи, которые уходят в дно реки на глубину 7 метров. Затем в тело конструкции засыпят тонные песка. На последнем этапе подпорную стенку из трубошпунта закрепят армированным бетоном, щебнем и бутовым камнем, оформят откосы.

Укрепленный берег защитит от размыва и обрушения территорию площадью 14 га, на которой проживают более 1300 человек и находятся объекты инфраструктуры. Также новое берегоукрепительное сооружение позволит реализовать другой инфраструктурный проект по продлению рокадной дороги в сторону Тракторозаводского района Волгограда. Строители и экологи надеются, что крепкий берег в перспективе позволит удлинить рокадную дорогу до Спартановки.



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