Здравоохранение

Еще одну жизнь унес коронавирус в Волгоградской области

Здравоохранение 16.07.2020 11:43
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16.07.2020 11:43


Один новый смертельный случай на фоне коронавируса зафиксирован в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее число погибших увеличилось до 51 человека. 
По данным регионального оперштаба, погибшим оказался 57-летний житель Камышинского района. Мужчина пытался лечиться самостоятельно - за медпомощью обратился только через пять дней, после ухудшения самочувствия. 
За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 91 жителя региона. Всего с начала пандемии заболели 7785 человек. Свыше 4400 уже выздоровели, в том числе 132 – за прошлый день.

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