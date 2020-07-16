Еще одну жизнь унес коронавирус в Волгоградской области





Один новый смертельный случай на фоне коронавируса зафиксирован в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее число погибших увеличилось до 51 человека.

По данным регионального оперштаба, погибшим оказался 57-летний житель Камышинского района. Мужчина пытался лечиться самостоятельно - за медпомощью обратился только через пять дней, после ухудшения самочувствия.

За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 91 жителя региона. Всего с начала пандемии заболели 7785 человек. Свыше 4400 уже выздоровели, в том числе 132 – за прошлый день.



