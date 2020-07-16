Расследования

Благотворительность спасла двоих бутлегеров из Урюпинска от «уголовки»

Расследования 16.07.2020 10:37
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16.07.2020 10:37


Волгоградский областной суд оставил без изменения постановление о прекращении уголовного дела в отношении двух жителей города Урюпинска, возместивших вред, причиненный преступлением, с помощью благотворительности. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
Постановление о прекращении уголовного дела обжаловала прокуратура, однако апелляционная инстанция оставила решение Урюпинского городского суда без изменения. Мужчинам необходимо выплатить установленный судом штраф, иначе им будет грозить уголовное наказание.
Согласно материалам дела, 42-летний Алексей Чикинов создал преступную группу, которая занималась незаконным производством  и сбытом немаркированной алкогольной продукции. Для участия в незаконном бизнесе он привлек своего 29-летнего знакомого Владимира Калмыкова, который закупал и перевозил немаркированную спиртосодержащую продукцию с территории Новохоперского района Воронежской области в Урюпинск. Затем  контрафактный алкоголь разбавляли водой, разливали в полимерные ёмкости с целью последующей продажи с наценкой жителям Урюпинска и близлежащих районов.
Всего с 1 января 2018 года по 9 февраля текущего года Чикинов и Калмыков осуществили закупку, перевозку, хранение и производство спиртосодержащей алкогольной продукции на сумму 696 341 руб.
Незаконная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а произведенная и хранимая ими в целях сбыта немаркированная алкогольная продукция изъята.
Уголовное дело по обвинению Чикинова и Калмыкова поступило в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного дела и назначении в отношении обвиняемых меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа. Основанием для этого стало то, что подсудимые возместили вред, причиненный преступлением. Так, в материалах дела содержится  договор пожертвования и акт приема-передачи, согласно которым Чикинов пожертвовал в ГКОУ "Волгоградская школа-интернат №2" денежные средства в размере 715 000 рублей на приобретение персональных компьютеров для детей. Калмыков пожертвовал 50 000 рублей в МАДОУ "Детский сад №1" г.Урюпинска.
Ходатайство следователя было удовлетворено. Чикинову назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, Калмыкову - 100 тысяч рублей. 

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