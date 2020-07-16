Пропавшую под Волгоградом девушку из Йошкар-Олы нашли мертвой

16-летняя Дарина Власова, которая пропала в ночь с 13 на 14 июля в селе Сосновка Руднянского района Волгоградской области, найдена мертвой, сообщает ИА «Высота 102». По предварительным данным, тело было закопано в скотомогильнике. В СУ СКР по Волгоградской области информацию об обнаружении тела девушки подтвердили, сообщив, что подробности будут позже. Известно, что следователи СК и оперативники полиции уже задержали подозреваемого в убийстве.После заявления о пропаже девушки
, по тревоге был поднят весь местный отдел полиции, к поискам были привлечены волонтеры из Жирновска, Елани и Рудни.
Дарина Власова приехала из Йошкар-Олы в Руднянский район погостить к бабушке вместе с матерью и отчимом. В день пропажи поехала кататься на мотоцикле с кем-то из местных парней. Есть сведения, что девушка была изнасилована и задушена.